شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام التداول في 2024.. تراجع مؤشرات وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، أول أيام التداول في العام الجديد.

وتراجع سهم أبل بعد خفض أحد البنوك الاستثمارية تصنيفها وارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تراجع توقعات المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة هذا العام.

مؤشرات وول ستريت

نزل المؤشر داو جونز الصناعي 123.32 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 37566.22 نقطة.

في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.63 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 4745.20 نقطة.

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 137.65 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 14873.70 نقطة.