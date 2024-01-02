إتاحة الترشيح على جوائز السوق المالية السعودية حتى 15 يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت مجموعة تداول السعودية باب تقديم طلبات الترشيح على النسخة الرابعة من جوائز السوق المالية السعودية، والتي تمنح تقديرا لمساهمات المشاركين في السوق من المتميزين ودورهم في دعم مسيرة تطوير السوق المالية السعودية عبر مختلف الفئات.

وتستند هذه النسخة من الجوائز على النجاح الكبير الذي حققته خلال السنوات السابقة، وتعكس التزام المجموعة بتعزيز النمو واعتماد أبرز المعايير العالمية في السوق المالية السعودية.

وتستقبل جوائز السوق المالية السعودية طلبات الترشيح عبر17 فئة تكرم من خلالها أبرز مدير أصول وعضو مقاصة ووسيط وأمين حفظ وعمليات طرح لعام 2023م وغيرهم على مستوى المملكة.

وسيستمر باب التقديم مفتوح حتى تاريخ 15 يناير 2024م، وسيعلن عن الفائزين بالجوائز في النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية خلال فبراير 2024م.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان «توفر جوائز السوق المالية السعودية فرصة مثالية لتقدير جهود المشاركين في السوق الذين ساهموا في تنمية وتطوير السوق المالية السعودية خلال 2023م.

يتميز القطاع المالي بأنه مليء بالخبرات والمواهب، ولا بد من تقدير الجهود الاستثنائية والعمل الجاد لكل من ساهم في دعم تطور هذا القطاع.

ونتطلع للإعلان عن الفائزين في هذه النسخة من الجوائز ومواصلة بناء وتطوير سوق مالية مزدهرة في المملكة».

وستقام جوائز السوق المالية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وسيتم تقييم المرشحين المؤهلين بواسطة لجنة مستقلة تضم نخبة من المتخصصين في القطاع من كلتا الجهتين.

الترشيح لجوائز السوق المالية السعودية