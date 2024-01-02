نجاح تجارب زراعة أشجار الصندل في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن ناصر، التقرير السنوي الثالث لمشروع تجربة زراعة أشجار «العود، والصندل» بمنطقة جازان.

وأظهر التقرير الذي تنفذه هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان بالشراكة مع جامعتي جازان، والملك عبدالعزيز، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، نجاح تجارب زراعة أشجار الصندل في محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن ناصر بمكتبه أمس، مدير عام الهيئة المهندس ظافر الفهاد، وعددا من المسؤولين في الهيئة.

واستمع لشرح عن التقرير وما تضمنه من معلومات ونجاح المرحلة الأولى لزراعة أشجار الصندل في المناطق الجبلية والمرحلة الثانية في جميع محافظات جازان للقيام بتجارب علمية لإدخال أصناف جديدة من النباتات ذات المردود الاقتصادي، والتنسيق والتعاون بين الجامعات والهيئة في هذا المجال.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية التعاون والجهود التي يبذلها الجميع لتحقيق التنمية والتطوير بالمنطقة وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في ظل الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.