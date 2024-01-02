طرح 4 مشروعات لتوليد الكهرباء بطاقة 7200 ميجاوات

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وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه المشروعات تتوزع على محطتي رماح (1) ورماح (2) في المنطقة الوسطى، ومحطتي النعيرية (1) والنعيرية (2) في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاوات لكل محطة، وستعمل جميع هذه المحطات بتقنية الدورة المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون.
وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات تأتي تماشيا مع مبادرة «السعودية الخضراء» وطموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول 2060م أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، كما أن هذه المشروعات تأتي امتدادا لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولا إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50% لكل منهما.
وبينت الشركة أنه يمكن للمهتمين والراغبين الاطلاع على موعد تلقي طلبات الاستثمار في المشروعات بزيارة الموقع الالكتروني.
طرح 4 مشروعات لتوليد الطاقة
- إجمالي الطاقة 7200 ميجاوات
- بنظام الإنتاج المستقل
- بتقنية الدورة المركبة
- تعمل بالغاز الطبيعي
- جاهزة لبناء وحدة التقاط الكربونالكهربائية
المنطقة الوسطى
- محطة رماح (1) طاقة إنتاجية 1800 ميجاوات
- محطة رماح (2) طاقة إنتاجية 1800 ميجاوات
- محطة النعيرية (1) طاقة إنتاجية 1800 ميجاوات
- محطة النعيرية (2) طاقة إنتاجية 1800 ميجاوات
- رفع كفاءة توليد الكهرباء
- خفض التكاليف
- تنويع مصادر إنتاج الطاقة
- إزاحة الوقود السائل
- زيادة مزيج الطاقة الأمثل
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