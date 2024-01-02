شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بقيادة أسهم التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي على تراجع في أول أيام التداول بالعام الجديد.

وانخفض المؤشر (ستوكس 600) بواقع 0.2 % بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يناير 2022 خلال الجلسة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

أسهم التقنية

وقادت أسهم التقنية الانخفاضات، إذ هبط مؤشر القطاع 1.8 % متأثراً بانخفاض سهم (إيه إس إم إل) لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر 2.6 %.

فيما انخفضت أسهم شركات التجزئة 1.2 % والعقارات 1.1 %، في المقابل، صعد سهم شركة ميرسك للشحن 6.4 %، وسهم شركة (هاباج لويد) للشحن 3.3 %.