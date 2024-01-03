أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-1-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسات عام 2024، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه. إيقاف تداول 12 سهمًا.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2، والعربية للأسمنت، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأم بى للهندسة، وبى انفستمنتس القابضة، وبى أى جى للتجارة والاستثمار، والدولية للمحاصيل الزراعية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والشمس للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسات عام 2024، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.2 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.71%، والعرب على 5.71%، واستحوذت المؤسسات على 78.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.27%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 189.5 مليون جنيه، 66 مليون جنيه، 86.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 237.6 مليون جنيه، 103.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 25501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 30887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10859 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 8111 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضى، باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5 آلاف سهم، 29 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى الحديد والصلب المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عدد 249.9 ألف سهم، 85 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركتى البنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 1000 سهم، 455 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتى تنمية للاستثمار العقارى، والعربية لحليج الأقطان عدد 10 آلاف سهم، 4869 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 38.7 ألف سهم، 38.8 ألف سهم، 203.4 ألف سهم، 85 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركتى برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولى عدد 256 ألف سهم، 3489 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شراء المساهم نمو للاستشارات عدد 85 مليون سهم بسعر 0.6 جنيه بقيمة إجمالية 51 مليون جنيه لترتفع نسب المساهم من 0% إلى 11.64%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

الخليجية الكندية

أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، عن بيع عدد 3 قطع أراضى من أراضى الشركة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بحى أب تاون المملوكة للشركة بإجمالى مبلغ 6.3 مليون جنيه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 31 ديسمبر عام 2023 مما ترتب على عملية البيع تحقيق ربح قدره 3.9 مليون جنيه بنسبة قدرها 165%، منوهة إلى أن الأراض المباعة من الأراضى المخصصة للبيع أو التطوير طبقًا لأغراض الشركة، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لإنهاء إجراءات التنفيذ الجبرى للمركز التجارى بعين شمس تمهيدًا لإخلائه لبيعه.

كما أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة مجلس الإدارة على بيع كامل أرض وما عليها من مبان بمساحة 14711 مترا مربعا لمصنع الشركة بغمرة.

القاهرة الوطنية للاستثمار

أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، تلقيها قرارًا مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر بتقديم عرض شراء إجبارى للشركة للاستحواذ على أسهم الشركة حرة التداول، تمهيدًا للشطب الاختيارى من البورصة.