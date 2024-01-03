شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 10 شركات فى مصر.. البنك التجارى فى الصدارة بقيمة 219 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير البورصة، عن أكبر 10 شركات في مصر من حيث القيمة السوقية، وتصدر البنك التجاري الدولي المركز الأول بقيمة 219 مليار جنيه مبتعدًا عن "موبكو" في المركز الثاني، وتوزع القائمة بين البنوك، والاتصالات، والصناعة، والعقارات.

1- البنك التجاري الدولي برأسمال سوقي 219.4 مليار جنيه.

2- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو برأسمال سوقي 133.6 مليار جنيه.

3- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأسمال سوقى 106 مليارات جنيه.

4- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع برأسمال سوقى 75.7 مليار جنيه.

5- المصرية للاتصالات برأسمال سوقى 64.3 مليار جنيه.

6- الشرقية-إيسترن كومبانى برأسمال سوقى 63.3 مليار جنيه.

7- السويدي إليكتريك برأسمال سوقى 63 مليار جنيه.

8- بنك قطر الوطنى الأهلى برأسمال سوقى 60.7 مليار جنيه.

9- حديد عز برأسمال سوقى 50 مليار جنيه.

10- مجموعة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقى 49.8 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.