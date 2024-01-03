شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 10 شركات فى مصر.. البنك التجارى فى الصدارة بقيمة 219 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
1- البنك التجاري الدولي برأسمال سوقي 219.4 مليار جنيه.
2- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو برأسمال سوقي 133.6 مليار جنيه.
3- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأسمال سوقى 106 مليارات جنيه.
4- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع برأسمال سوقى 75.7 مليار جنيه.
5- المصرية للاتصالات برأسمال سوقى 64.3 مليار جنيه.
6- الشرقية-إيسترن كومبانى برأسمال سوقى 63.3 مليار جنيه.
7- السويدي إليكتريك برأسمال سوقى 63 مليار جنيه.
8- بنك قطر الوطنى الأهلى برأسمال سوقى 60.7 مليار جنيه.
9- حديد عز برأسمال سوقى 50 مليار جنيه.
10- مجموعة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقى 49.8 مليار جنيه.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.
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