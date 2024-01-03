شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.82% ليتداول عند 1.2621 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.1%، إلى 1.1530 يورو.

سعر الدولار

وارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

فيما ارتفعت عملة البتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 2 % منهيا مكاسب استمرت لعامين.