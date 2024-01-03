شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ فى تنفيذ قرار "الوزراء" بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بدأ من الساعة 11صباحا وحتى الساعة 5، وذلك خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب والمواطنين.

وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ5، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.