شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 218.14 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء، عند آخر إغلاق أمس الثلاثاء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا، 218.14 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 249.30 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 228.53 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأربعاء، 186.98 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 145.43 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم نحو، 124.65 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7753 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1745 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 249.300 ألف ريال.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 قد أغلق على انخفاض أمس عند 218.14 ريال، مقارنة بـ 219.23 ريال في أول يناير، وشهدت باقي الفئات تراجعا خلال اليوم الثاني من العام الجديد.