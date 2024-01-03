شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يستقر عند 3185 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، استقرارا، في التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها في سعر الإغلاق أمس الثلاثاء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 3185 جنيها للبيع، و3145 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم، 3640 جنيها للبيع، و3594.25 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3336.75 جنيه للبيع، و3294.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء، 2730 جنيها للبيع، و2695.75 جنيه للشراء.

وفي التعاملات الصباحية اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3123.25 جنيه للبيع، و2096.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1820 جنيها للبيع، و1797.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 25480 جنيها للبيع، و25160 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأوقية 2063 دولارا للبيع، و2062 دولارا للشراء.