شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تتسلم من أرامكو إشعارا بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أسمنت نجران عن استلامها يوم أمس إشعارا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت ابتداء من 01-01-2024م.

وأوضحت الشركة أن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاعا في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جاري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله.

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وأضافت أن الشركة ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.