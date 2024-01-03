شكرا لقرائتكم خبر عن 8 % انخفاض فى معدل النمو السكانى عن عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 105.858 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 1/1/ 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وكان عدد السكان بلغ 104.395مليون نسمة يوم الأحد الموافـق 1/1/2023 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعـداد المواليـد والوفيات) قدرهـا 1.463مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 (سنة ميلادية).

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023، حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما هـو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).

وبلغ عدد المواليد 2.044 مليون مولود خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيـات بوزارة الصحة والسكـان وهــو ينخفض بحوالي 149 ألف مولـود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولود يومياً أي 233 مولود في الساعة أي 3.9 مولـود في الدقيقـة بما يعني مولود كـل 15.4ثانية.

أعداد المواليد خلال الفـترة من 1/1/2023 حتى 1/1/2024):

كان أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 2.044 مليون مولود:

ومتوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود.

ومتوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود.

ومتوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود.

مولود كل 15.4 ثانية

وانخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهـاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معـدلات للمـواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية.