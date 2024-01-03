شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير الجاري، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 8 يناير الجاري.

حققت البورصة المصرية، أرقامًا قياسية خلال عام 2023 سواء على مستوى زيادة المؤشرات بأعلى نسب لتتفوق على أسواق المال العربية والعالمية، وارتفاع رأس المال السوقي بأكثر من 758 مليار جنيه ليتجاوز 1.7 تريليون جنيه، ونمو عدد المستثمرين الجدد لأكثر من 300 ألف مستثمر ليقترب عدد المستثمرين من مليون مستثمر.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 70.53% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.