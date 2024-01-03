شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير الجاري، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 8 يناير الجاري.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 70.53% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.
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