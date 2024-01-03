شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء عقب تحرك في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب عالمياً، وسجل جرام الذهب عيار 21 في مصر 3170 جنيها وقت نشر هذه الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25360 جنيها وقت صياغة هذه السجلات وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 400 جنيه.