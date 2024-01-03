شكرا لقرائتكم خبر عن بنمو 24 %.. 37.4 ألف سجل تجارة إلكترونية بنهاية الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الرابع 2023، لتصل إلى 37.481 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ 30.787 سجل تجاري في الربع المماثل من 2022، بزيادة 24%.

وقالت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023: إن الرياض جاءت في صدارة المناطق في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بـ15.074 ألف سجل تلتها مكة المكرمة بـ 9.529 سجل، والشرقية بـ 6.011 سجل، والمدينة المنورة 1839 سجلا، والقصيم 1259 سجلا.

وأشارت الوزارة إلى أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن السعودية واحدة من أعلى 10 دول في نمو التجارة الإلكترونية.