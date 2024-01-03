شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض وسط تراجع موسمي في بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت قيم أسهم مؤشر وول ستريت الأوسع نطاقا ستاندرد آند بورز 500 في أول يوم تداول هذا العام 2024 متأثرة بانتعاش أسعار الفائدة بشكل طفيف وسحب المستثمرون بعض استثماراتهم، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. وخسر مؤشر السوق الواسع ستاندرد آند بورز 500 0.9% بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2 % وكذلك لحق بهما مؤشر داو جونز الصناعي الذي خسر 82 نقطة أو 0.2% وذلك في أول أيام التداول بعد غلق الأسواق يوم الاثنين بمناسبة رأس السنة الميلادية.

انخفاض أسهم التكنولوجيا

قادت أسهم شركة "آبل" التراجع بعد أن خفض بنك "باركليز" تصنيف الشركة العملاقة التي تعد أحد أعضاء مجموعة العظماء السبعة. وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2% وقال باركليز أن آبل قد تخسر نحو 17% هذا العام بسبب ضعف مبيعات آيفون. كما طافت أسهم مايكروسوفت و إنفيديا أيضًا في المنطقة الحمراء. ومن ناحية أخرى، تم احتواء خسائر مؤشر داو جونز بفضل أسهم شركة "جونسون آند جونسون" و"ميرك".

نهاية قوية لعام 2023

أنهى سوق الأسهم عام 2023 بقفزة كبيرة متمثلا في مؤشر ستاندرد آند بورز حيث ارتفعت الأسهم لتسعة أسابيع متتالية قبل نهاية العام محققة أفضل سلسلة مكاسب أسبوعية لها منذ عام 2004.

وتمتعت الأصول الخطرة بارتفاع كبير مع بقاء الاقتصاد الأمريكي مرناً وتباطؤ التضخم، في حين أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية رفع أسعار الفائدة وتوقعات بحدوث تخفيضات في وقت لاحق في 2024.

قادت أسهم التكنولوجيا التقدم في عام 2023 مع ارتفاع أسهم شركة "آبل" بنسبة 48% و"مايكروسوفت" 57% وانفيديا بقفزة ضخمة بنسبة 239% على مؤشر ناسداك المركب الذي أنهى العام بارتفاع بنسبة 43.4% في أفضل عام له منذ عام 2020.

سجل مؤشر داو جونز القيادي مكاسب بنسبة 13.7% وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2023 وساعد في جزء من هذا الارتفاع التحول في أسعار الفائدة.

تراجع موسمي

حول ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة " انفراستراكشير كابيتال مانجيمنت" جاي هاتفيلد:" يمكن القول أن هذا التراجع يبدو طبيعيا تمامًا ونمط موسمي لأنه من المتوقع أن تمنى الشركات بخسائر بيعية سيتم تعويضها في مرحلة لاحقة".

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف فلا يزال هاتفيلد متفائلًا بشأن الأسهم في العام الجديد متوقعا أن تنتعش الأسهم مرة أخرى بمجرد عودة موسم الأرباح.

شهد عام 2023 حراكا واسعا للأسهم وهو مايشير إلى إمكانية استمرار الزخم السابق للعام المنقضي والمزيد من المكاسب في عام 2024.

الأسهم العالمية

وأشار سكوت روبنر العضو المنتدب في بنك "جولدمان ساكس" إلى أن الأسهم العالمية شهدت تدفقات أكثر من 172 مليار دولار العام الماضي.

وأشار أيضًا إلى أن صناديق أسواق المال شهدت تدفقات هائلة بلغت 1.34 تريليون دولار العام الماضي وهو ما يتجاوز السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.