الاقتصاد

حصاد البورصة.. المؤشر الرئيسى يسجل مستوى تاريخى جديد خلال عام 2023

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 70.53% خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى نمو منذ 7 سنوات، ليحقق المؤشر نموًا للعام الثالث على التوالي، ويسجل مستوى تاريخي جديد.

 

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 22.17% خلال عام 2022، وقفز المؤشر بنسبة 10.18% خلال عام 2021، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 22.32% خلال عام 2020، وزاد المؤشر بنسبة 7.1%، وانخفض بنسبة 13.21% خلال عام 2018.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 70.53% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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