شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تواصل مكاسبها باقترابها من 46 ألف دولار في بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت قيمة عملة البيتكوين الرقمية خلال الساعات الماضية مقتربة من سعر 46 ألف دولار واصلة بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 21 شهرًا وهو ما يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع العملات المشفرة في عام 2024، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ووصلت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى أعلى مستوى لها في وقت متأخر بتوقيت الولايات المتحدة(التوقيت الشرقي) مساء الإثنين عند 45,519.52 دولارًا، وفقًا لبيانات كوين ديسك.

يعد هذا أعلى مستوى لها منذ 5 أبريل 2022 والمرة الأولى التي يتم فيها تداول العملة فوق علامة الــ45 ألف دولار. أما في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء فقد وسعت عملة بيتكوين هذا الارتفاع لتلامس أعلى مستوى لها عند 45,913 دولارًا قبل أن تتقلص بعض مكاسبها لتتداول حول مستوى 45,600 دولار بزيادة 7% خلال يوم. وتأتي المكاسب المستمرة في أسعار عملة البيتكوين في أعقاب ارتفاع قياسي خلال عام 2023 عندما ارتفع سعرها بنسبة 152%، وهو ما دعا الكثير من المحللين لأن يتوقعوا استمرار الارتفاعات والقفزات.

موافقة أمريكا على صناديق بيتكوين

يأتي ذلك وسط تزايد الحماس بين المتداولين بأن تقوم أمريكا عبر هيئاتها المعنية بالموافقة على أول صندوق تداول بيتكوين ما من شأنه أن يسمح للمستثمرين بشراء منتج بسعر البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة مباشرة وهو ما يعتبر أمرًا جذابًا للمستثمرين.

توقعات بيتكوين

توقع عدد من الاقتصاديين والمحللين ارتفاعات كبيرة لبيتكوين هذا العام تكسر كل المستويات القياسية. ويعتقد يووي يانج كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة "بيت مينينج" أن عملة البيتكوين قد تصل إلى مستوى مرتفع إلى 75000 دولار عام 2024. ويعزو يانج الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، مما يعني زيادة الاستثمار المؤسسي في بيتكوين، بالإضافة إلى خفض سعر بيتكوين إلى النصف في مايو 2024 في حدث النصف مما قد يؤدي إلى تقييد عرض بيتكوين.

وقال يانج : ”أتوقع أن يتم تداول عملة البيتكوين بحوالي 25 ألف دولار إلى 75 ألف دولار في عام 2024 ومن 45 ألف دولار إلى 130 ألف دولار في عام 2025″. وأوضح جيمس باترفيل رئيس قسم الأبحاث في "كوين شايرز" أن العملات الرقمية مهيأة ”لتغيير كبير” في عام 2024 مدفوعًا بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة البيتكوين في الولايات المتحدة.

أضاف باترفيل: ”تشير التقديرات إلى أن زيادة الاستثمار ب20% من الأصول الحالية الخاضعة للإدارة (حوالي ٣ مليارات دولار) يمكن أن تدفع أسعار بيتكوين إلى 80 ألف دولار”.

هل تصل بيتكوين إلى 100 ألف دولار؟

يعتقد أنتوني ترينشيف المحلل والمؤسس المشارك لشركة "نيسكو" وهي بورصة للعملات المشفرة أن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في عام 2024.

توقع بنك "ستاندرد تشارترد" وصول سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار في أبريل. وقال البنك إن هذا سيكون مدفوعًا بالموافقة على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة. وتوقعت شركة "كوين فاند" وصول سعر بيتكوين في عام 2024 لرقم ضخم.

من جانبه، قال سيث جينس الشريك الإداري في الشركة: ”لدى البيتكوين علاقة عكسية قوية مع الدولار والعوائد الحقيقية وكلاهما ينخفض الآن ونتوقع قفزة في بيتكوين”. وأتى جينز بتوقيع غريب لعملة البيتكوين، ذاكرا أنها يمكن أن تصل إلى مليون دولار لكن التوقعات المعقولة لعام 2024 تقول بإمكانية وصول سعر بيتكوين بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار.