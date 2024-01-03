شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تتفوق على أسواق المال العالمية والإقليمية خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة 70.5% خلال عام 2023، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 95.3%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 90.1%، متفوقة على أداء مؤشرات الأسواق العالمية والإقليمية.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 53.8%، ومؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 28.2%، وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 24.2%، وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.7%، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 20.3%، ونما مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 18.7%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 16.5%، كما ارتفع مؤشرا تاسي السعودي، وداو جونز الأمريكي بنسبة 14.2%، 13.7%، على التوالي.

وصعدت مؤشرات بورصات البحرين، وفوتسي 100 لندن، وقطر بنسبة 4%، 3.8%، 1.4%، على الترتيب، فيما تراجع مؤشر هانج سنج ببورصة هونج كونج بنسبة 13.8%، وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 7.1%، وانخفض مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 6.2%، وانخفض مؤشر بورصة شانغهاي بنسبة 3.7%.

وذكر "الشيخ"، أن الأسهم المصرية استطاعت تحقيق عوائد قوية خلال الخمس سنوات الماضية مما يوضح أهمية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل الأجل لتحقيق عوائد مرتفعة.

وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة عائدًا تراكميًا خلال الـ5 سنوات الماضية بلغ 91%، متفوقًا على ستاندر أند بورز 500 بنسبة 90.3%، أعقبه مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 67.2%، يليه مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 61.6%، وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 60.5%، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 59.5%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 58.6%، ومؤشر تاسي بنسبة 52.9%.

كما ارتفع العائد التراكمي على مؤشر بورصة البحرين بنسبة 47.4%، وصعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 30.1%، وزاد مؤشر هانج سنج ببورصة هونج كونج بنسبة 19.3%.