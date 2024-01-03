شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: 3 شركات تقدمت للقيد تمهيدًا للطرح فى سوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك 3 شركات تقدمت للقيد بالبورصة تمهيدًا للطرح خلال الفترة المقبلة، مضيفًا :"ونسعى للترويج لقيد الشركات، وجذب مستثمرين جدد من خلال عقد لقاءات مع منظمات رجال الأعمال، والجامعات، وكذلك التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى لإمدادهم بالبيانات اللازمة للترويج للقيد بالبورصة.

أضاف أحمد الشيخ رئيس البورصة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن المستثمرين الأجانب سيعاودون الاستثمار بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، وتنافسية سوق المال المصرى سواء تنوع القطاعى ليصل إلى 18 قطاعًا، وحجم سوق ضخم يتجاوز 105 ملايين نسمة.

وارتفع أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر فى عام 2023 مقابل 1500 مستثمر فى عام 2022.

وزاد عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال عام 2023 إلى 381.8 ألف مستثمر، مقابل 175.8 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 57.8 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومقابل 24.4 ألف مستثمر خلال عام 2020، منخفضة من 28.3 ألف مستثمر خلال عام 2019.

وبالنسبة للمستثمرين الجدد من المؤسسات، سجلت البورصة 3.8 ألف مستثمر خلال عام 2023 مقابل 1.5 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 1.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، وسجل عام 2020 ألف مستثمر جديد من المؤسسات، و1.6 ألف مستثمر من المؤسسات خلال عام 2019.