شكرا لقرائتكم خبر عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقرائه من سكان محافظة الوادي الجديد التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً لمدة ساعتين يوميا.

وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ 5 مساء، و توزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.

وفيما يلى جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة الوادى الجديد: