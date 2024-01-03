شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024.



إيقاف تداول 11 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والنصر للأعمال المدنية، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية، والألومنيوم العربية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (ايكون)، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.55%، والعرب على 7.43%، واستحوذت المؤسسات على 15.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 74.2 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 74.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 25408 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6569 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1488 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 16.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.76%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.069 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.37%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.62%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 14.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.39%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 10.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.023 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.414 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.59%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.26%.