9500 مستفيد من خدمات غرفة حائل خلال 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت غرفة حائل خلال عام 2023 أكثر من 59 ورشة وفعالية، و23 لقاء ومبادرة، استفاد منها أكثر من 9500 مستفيد ومستفيدة بمنطقة حائل، بالإضافة إلى خدمات المنتسبين للعام ذاته والبالغ عدد المشتركين فيه أكثر من 8 آلاف مشترك، وأكثر 15 ألف مشترك جديد، جرى تقديم خدمات التصادق لهم بأكثر من 53 ألف تصديق، استفاد منها أكثر من 24 ألف مستفيد ومستفيدة. وبلغت إحصائيات الغرفة لخدمات التمويل في برنامج تمكين 2023، أكثر من مليونين و400 ألف ريال من خلال 16 مشروعا، بدفعات بلغت 20 دفعة، بالإضافة إلى خدمات اللجان المقدمة لعام 2023م التي استفاد منها 150 مستفيدا من خلال 20 اجتماعا، والمستفيدون من الخدمات القانونية من العام ذاته والبالغ عددهم أكثر من 100 مستفيد قدمت لهم خدمات بأكثر من 50 خدمة. غرفة حائل خلال 2023: 9500 مستفيد ومستفيدة.

59 ورشة وفعالية.

23 لقاء ومبادرة.

15 ألف مشترك جديد.

53 ألف تصديق.

24 ألف مستفيد ومستفيدة من التصاديق.

2.4 مليون خدمات التمويل في برنامج تمكين.

16 مشروعا استفادت من التمويل بدفعات بلغت 20 دفعة.

150 مستفيدا من خدمات اللجان خلال 20 اجتماعا.

100 مستفيد من الخدمات القانونية بـ50 خدمة.

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