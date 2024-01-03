برنامج وعد يلتزم بتوفير 100 ألف فرصة تدريبية في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، خلال رعايته ملتقى المهارات والتدريب «وعد»، إعلان التزام برنامج وعد وشركاء الحملة باستهداف وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة تدريبية لشباب وشابات المنطقة.

ورعى أمير المنطقة الشرقية فعاليات الملتقى الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على أهمية التدريب وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن وتمكينهم وإتاحة فرص تدريبية لها أثر إيجابي على مستقبلهم، تقدم بإشراف حكومي ومن جهات تدريبية متميزة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام بشباب وشابات الوطن وتقديم كل ما يمكن لتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتحقيق المزيد من العطاء والنماء لخدمة وطنهم وتحسين جودة الحياة.

بدوره أوضح أن جانب المهارات والتدريب إحدى الركائز الأساسية المهمة في دعم سوق العمل في المملكة، مستعرضا جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنمية المهارات والتدريب والبرامج والمبادرات التي أسهمت في رفع النمو والتطور الوظيفي والأداء المهاري للكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل، ومنها البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص، ومبادرة المعايير المهنية الوطنية والتي تستهدف بناء وتطوير 500 مهنة ومهارة، وإنشاء 12 مجلسا قطاعيا للمهارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى إطلاق المنظومة للحملة الوطنية للتدريب «وعد»، والتي تستهدف توفير أكثر من مليون فرصة تدريبية حتى نهاية 2025، مشيرا إلى تحقيق الحملة 50% من مستهدفاتها التدريبية خلال أقل من عام من إطلاقها.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم المبادرات الرائدة في مجال التدريب وتطوير المهارات، التي صممت من أجل تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمكينهم، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل ويتضمن عددا من الأنشطة والمبادرات المتعلقة بالتدريب وتطوير المهارات، ويشمل ورش عمل، وتوفير فرص تدريبية، وفرصا لتنمية وتطوير المهارات، ولقاء لرؤساء المجالس القطاعية للمهارات مع أصحاب العمل بالمنطقة.