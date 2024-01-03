معرض المنتجات المصرية

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ويعد المعرض الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير 2024، الحدث الرائد والمتخصص في صناعة النسيج والصناعات النسيجية اليدوية والقطن والأقمشة والملابس والشنط والأحذية والملابس الطبية، حيث يفتح أفقا واسعا لعرض المنتجات المصرية بكل تفاصيلها وتنوعها.
ويوفر المعرض ملتقى مثاليا لتعزيز الوعي بالقدرات الصناعية لمصر والسعودية، ويوفر منصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع الشركاء المحتملين من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجاري.
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