شكرا لقرائتكم خبر رصد 3200 مخالفة على مرافق الضيافة في مكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة السياحة 5400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت شعار «ضيوفنا أولوية»، رصدت خلالها 3200 مخالفة، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي لعقوبة الإغلاق بحق مرافق الضيافة السياحية المخالفة بمزاولة النشاط قبل الحصول على الرخص اللازمة للتشغيل.

وأوضحت وزارة السياحة أنها نفذت أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار «ضيوفنا أولوية»، ورصدت أكثر من 2000 مخالفة وأغلقت أكثر من 280 مرفق ضيافة سياحيا مخالفا، وذلك لحين تصحيح أوضاعها وإصدار الرخص النظامية من وزارة السياحة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في مكة المكرمة 200 طلب.

وذكرت الوزارة أنها نفذت أكثر من 1400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1200 مخالفة، ونتج عن هذه الجولات إغلاق أكثر من 50 مرفق ضيافة سياحيا مخالفا، وذلك لحين تصحيح الأوضاع وإصدار الرخص النظامية من الوزارة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في المدينة المنورة ما يزيد على 15 طلبا.

وأكدت الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وراحة الزوار، كما نوهت لإمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المباشرة من خلال مركز العناية بالزائر 930.

يذكر أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية تحت شعار ضيوفنا أولوية، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحسين تجربة الزائر، والتأكد من سلامتهم، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

جولات تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية:

مكة المكرمة

+4000 جولة

+2000 مخالفة

+280 مرفق ضيافة أغلقت

المدينة المنورة