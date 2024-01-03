رصد 3200 مخالفة على مرافق الضيافة في مكة والمدينة 

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وأوضحت وزارة السياحة أنها نفذت أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار «ضيوفنا أولوية»، ورصدت أكثر من 2000 مخالفة وأغلقت أكثر من 280 مرفق ضيافة سياحيا مخالفا، وذلك لحين تصحيح أوضاعها وإصدار الرخص النظامية من وزارة السياحة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في مكة المكرمة 200 طلب.
وذكرت الوزارة أنها نفذت أكثر من 1400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1200 مخالفة، ونتج عن هذه الجولات إغلاق أكثر من 50 مرفق ضيافة سياحيا مخالفا، وذلك لحين تصحيح الأوضاع وإصدار الرخص النظامية من الوزارة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في المدينة المنورة ما يزيد على 15 طلبا.
وأكدت الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وراحة الزوار، كما نوهت لإمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المباشرة من خلال مركز العناية بالزائر 930.
يذكر أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية تحت شعار ضيوفنا أولوية، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحسين تجربة الزائر، والتأكد من سلامتهم، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
جولات تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية:
مكة المكرمة
- +4000 جولة
- +2000 مخالفة
- +280 مرفق ضيافة أغلقت
- +1400 جولة
- +1200 مخالفة
- +50 مرفق ضيافة أغلقت
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