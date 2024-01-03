جولة التجارة

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وضم المعرض المصاحب للفعاليات 15 ركنا، توزعت بين مقدمي خدمات التجارة الالكترونية الخدمية والتوعوية والإرشادية، وجهات الدعم اللوجستي والتقني، إضافة إلى أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والجناح الاستشاري، الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.
واستهلت الفعاليات بورشة عمل حول الممكنات في منشآت التجارة الالكترونية، تلتها كلمة مجلس التجارة الالكترونية، إضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من المتخصصين تناولت تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الالكترونية في المملكة، و3 ورش عمل تناولت التحول الرقمي وقنوات البيع، وفرص التجارة الالكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الالكترونية، واستشارات وإرشادات تقدم من قبل مجموعة من المتخصصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال.
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