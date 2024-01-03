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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة التجارة الالكترونية في محطتها الـ13، استضافتها منطقة الباحة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع مجلس التجارة الالكترونية، وحضور أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الالكترونية، وذلك في مركز الأمير حسام للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

وضم المعرض المصاحب للفعاليات 15 ركنا، توزعت بين مقدمي خدمات التجارة الالكترونية الخدمية والتوعوية والإرشادية، وجهات الدعم اللوجستي والتقني، إضافة إلى أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والجناح الاستشاري، الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

واستهلت الفعاليات بورشة عمل حول الممكنات في منشآت التجارة الالكترونية، تلتها كلمة مجلس التجارة الالكترونية، إضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من المتخصصين تناولت تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الالكترونية في المملكة، و3 ورش عمل تناولت التحول الرقمي وقنوات البيع، وفرص التجارة الالكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الالكترونية، واستشارات وإرشادات تقدم من قبل مجموعة من المتخصصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال.