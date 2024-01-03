البرامج التدريبية

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واشتملت تلك البرامج على تنفيذ 3 ملتقيات تعريفية، و16 ورشة عمل، و12 لقاءً مع رواد الأعمال، و4 دورات تدريبية، و312 استشارة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الوطني، وجامعة الملك خالد، وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن تنفيذ تلك البرامج والمشاريع يأتي لتعزيز دور الغرفة مع قطاع الأعمال وتنمية القدرات والمهارات لممارسة العمل التجاري، لجميع المشتركين في مركزها الرئيس وفروعها بمحافظات منطقة عسير، بجانب مشاركتها بالمعارض واللقاءات والملتقيات التي نفذتها الجهات المشاركة ذات العلاقة.
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