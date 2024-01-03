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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البرامج التدريبية التي قدمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها جذبت أكثر من 3000 رائد ورائدة أعمال في منطقة عسير حتى نهاية عام 2023م.

واشتملت تلك البرامج على تنفيذ 3 ملتقيات تعريفية، و16 ورشة عمل، و12 لقاءً مع رواد الأعمال، و4 دورات تدريبية، و312 استشارة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الوطني، وجامعة الملك خالد، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن تنفيذ تلك البرامج والمشاريع يأتي لتعزيز دور الغرفة مع قطاع الأعمال وتنمية القدرات والمهارات لممارسة العمل التجاري، لجميع المشتركين في مركزها الرئيس وفروعها بمحافظات منطقة عسير، بجانب مشاركتها بالمعارض واللقاءات والملتقيات التي نفذتها الجهات المشاركة ذات العلاقة.