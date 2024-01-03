شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت.. الأسهم تفتح على تراجع في انتظار بيانات اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أداء قوي خلال 2023 وترقب بيانات اقتصادية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، الذي يقدم مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 85.81 نقطة أو 0.23% بالمئة إلى 37,629.23 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.76 نقطة، أو 0.37% بالمئة، عند 4,725.07 نقطة.

بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 124.47 نقطة، أو 0.84% بالمئة، إلى 14,641.47 نقطة.