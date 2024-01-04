شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين مزيدًا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2043.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر كانون الأول أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

انحسار التضخم

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريبا من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330%.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية غدا الجمعة سعيًا لوضوح أكبر بشأن المجال المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5% إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1066.93 دولار.