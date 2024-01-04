شكرا لقرائتكم خبر عن «مبكو»: إلغاء قرار محضر لجنة التقدير في دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بجدة لصالح الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة. فرع مكة المكرمة بإلغاء قرار محضر لجنة التقدير المؤرخ في 02/03/2023م.

وأشارت الشركة في بيان على تداول إلى أن قرار محضر لجنة التقدير الذي صدر حكم ابتدائي بإلغائه قد سبق وقرر قيمة التعويض للشركة بمبلغ يقدر بنحو 2.6 مليون ريال.

وأضافت الشركة أنها ستواثصل إجراءاتها النظامية بما يحفظ حقوق مساهميها.

وكانت الشركة قد أعلنت في 13 سبتمبر الماضي، رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة -فرع منطقة مكة المكرمة- بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، لإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة حسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري عن الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة وصرف التعويض من جانب الوزارة.