شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق مرتفعة وسط مخاوف من نقص الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط نحو 3% يوم الأربعاء، بعدما أشعل توقف إنتاج أكبر حقل في ليبيا المخاوف من أن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط قد يقلص إمدادات النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 3.1% لتسجل 78.25 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.32 دولار أو 3.3% إلى 72.70 دولار للبرميل.

وارتفع بذلك الخامان القياسيان للمرة الأولى منذ 5 أيام، في حين سجل الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.

أحداث الشرق الأوسط

وقال كريج إرلام كبير محللي الأسواق في أواندا للبيانات والتحليلات: "النفط يرتفع اليوم مدعومًا باحتجاجات في أكبر حقل نفطي في ليبيا وهجمات جديدة في البحر الأحمر".

وفي ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، دفعت احتجاجات إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميًا.

وصعد النفط كذلك بعدما كثفت قوات الاحتلال قصفها لقطاع غزة يوم الأربعاء.

وأكدت أوبك أن التعاون والحوار داخل المنظمة وحلفائها وهو التحالف المعروف باسم أوبك بلس سيستمر بعد أن أعلنت أنجولا عضو أوبك انسحابها من المنظمة الشهر الماضي.

انحسار التضخم في أمريكا

في غضون ذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 12 و13 ديسمبر الماضيين، أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة فيما يبدو بأن التضخم ينحسر في ظل تضاؤل "المخاطر الصعودية" وتنامي القلق إزاء الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية "المفرطة في التشديد" بالاقتصاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، ما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.