شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن استلامها إشعار من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة كلقيم لمنتجات الشركة ابتداءً من 01/01/2024م.

وقالت الشركة إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جاري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله، فيما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي للتعديل المذكور سيظهر ابتداءَ من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.