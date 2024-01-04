الاقتصاد

المجموعة السعودية تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار الغاز

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن استلام شركاتها المدارة بصورة مشتركة إشعار من شركة أرامكو بتعديل أسعار الغاز الجاف ولقيم الإيثان المستخدم في الإنتاج ابتداء من 01-01-2024م.

وقالت الشركة إن هذا التعديل سوف يؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال عام 2024م ويصعب احتساب الأثر المالي لهذا الزيادة نظراً لاختلاف كميات اللقيم المستخدمة في الإنتاج خلال العام في مختلف المشاريع المدارة بصورة مشتركة.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذا التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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