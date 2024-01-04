الاقتصاد

«بترورابغ» تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة أسعار اللقيم وزيت الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن تلقيها إشعار رسمي من شركة أرامكو يفيد بزيادة أسعار اللقيم وزيت الوقود ابتداءً من 1 يناير 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، إن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 0.9 %، من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة.

وأضافت أن الأثر المالي سيظهر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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