شكرا لقرائتكم خبر عن «بترورابغ» تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة أسعار اللقيم وزيت الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن تلقيها إشعار رسمي من شركة أرامكو يفيد بزيادة أسعار اللقيم وزيت الوقود ابتداءً من 1 يناير 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، إن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 0.9 %، من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة.

وأضافت أن الأثر المالي سيظهر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.