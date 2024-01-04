شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن استلامها إشعار من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج ابتداءً من 01-01-2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتجدر الإشارة بأن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأوضحت بأن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.