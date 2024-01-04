شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول تطوير فندق رومانس المملوك لقطاع الأعمال بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فندق رومانس المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات ودخول الشاطئ الذي حصل عليه الفندق لأول مرة الخدمة مطلع الصيف المقبل.

تعرف على تفاصيل تطوير الفندق في 8 معلومات .

1- تم تنفيذ أعمال تطوير بلغت تكلفتها 56 مليون جنيه.

2- الفندق استضاف نحو 1350 زائر خلال الاحتفالات التي أقامها بمناسبة حلول العام الجديد.

3- حقق الفندق إيرادات غير مسبوقة بلغت نحو 110 ملايين جنيه عن عام 2023.

4- الموقع المتميز الذي يحظى به فندق رومانس وما تم من تخصيص شاطئ أمام الفندق مباشرة سيحقق نقلة كبيرة في الأداء وزيادة الإيرادات.

5- وجه بالالتزام بالجدول الزمني الذى يحدد افتتاح المرحلة الأولى التي تشمل التجهيز والشاطىء الرملي مطلع الصيف المقبل بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا.

6- يتم استكمال المراحل الأخرى لإضافة المزيد من الخدمات لنزلاء الفندق والعمل على جذب واستقطاب شرائح جديدة من الضيوف.

7- شملت أعمال تطوير الفندق تدعيم الأساسات والواجهة والمدخل ومنطقة اللوبي والمطعم الرئيسي والمطبخ والنادى الصحي والتراس الخارجي، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات، وتطوير قاعة المؤتمرات والمنطقة المطلة على البحر مباشرة، ومصاعد النزلاء وشبكة إنذار ومكافحة الحريق،

8- فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناح بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقا، وجراج يسع 200 سيارة.