شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. استحقاق شهادة 25٪ و22.5٪ ببنكى الأهلى ومصر بقيمة 460 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.
وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪ لأول سنة و 18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
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