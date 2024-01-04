ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين مزيدًا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2043.72 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 % إلى 2051.10 دولارًا للأوقية.

واستقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.5 % إلى 966.59 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 % إلى 1066.93 دولارًا.