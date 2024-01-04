شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق هبوطها وشركات التكنولوجيا الأكثر خسارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية وارتفعت عائدات السندات مع تراجع التفاؤل بشأن تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. وهبطت الأسهم لليوم الثالث على التوالي في بداية العام فسجل ناسداك المركب أسوأ انخفاض يومي له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وخسر مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.8% في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وتراجع بنسبة 0.5% أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع 149 نقطة أو 0.4%.

أسوأ أداء لأسهم التكنولوجيا

ويوم الثلاثاء انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 1.6% في أسوأ تداول له منذ أشهر متأثرًا بأسهم التكنولوجيا الكبرى وانخفاض بنسبة 4% تقريبًا في أسهم شركة "آبل" وبعد أن قام باركليز بتخفيض تصنيف صانع "آيفون".

وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 1% مرة أخرى يوم الأربعاء. كذلك تراجعت أسهم شركات: إنفيديا وتسلا وميتا وقال ستيف إيزمان أحد كبار مديري المحافظ في شركة "نيوبيرجر بيرمان": "على المدى الطويل، ما زلت متفائلًا، لكن على المدى القريب أشعر بالقلق".

وأضاف أن مايحدث في السوق على المدى القصير ليس خارج عن المألوف مشيرًا إلى أن الأمر على المدى الطويل يبدو إيجابيًا.

تباطؤ سوق العمل

رصد المستثمرون علامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي حيث أظهرت بيانات جديدة من مكتب إحصاءات العمل أن هناك 8.79 مليون فرصة عمل في نهاية نوفمبر وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

توقع اقتصاديون استطلعت شبكة بلومبيرج آراءهم 8.82 مليون فرصة عمل.

تعرضت الآمال في استمرار ارتفاع السوق في نهاية العام 2024 لضربة قوية يوم الثلاثاء مع انخفاض مؤشرات الأسهم وأسعار السندات جنبًا إلى جنب في أسوأ بداية للعام.

العقارات تتراجع

ارتفعت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة منذ بداية شهر نوفمبر حيث يراهن المستثمرون بشكل متزايد على الهبوط الناعم.

كان القطاع العقاري هو الأكبر بين القطاعات الـ 11 التي انخفضت ب 2%

قطاع التصنيع

قال الاقتصادي جوش شيفر :أن "الأمل ضئيل" في حدوث تحول في قطاع التصنيع في الوقت الحالي بعدما أظهر تقرير آي إس إم التصنيعي لشهر ديسمبر أن القطاع في حالة انكماش للشهر الرابع عشر على التوالي".

على الرغم من ذلك، جاءت قراءة المؤشر البالغة 47.4 أعلى من الشهر السابق عند 46.7 وأعلى من تقديرات وول ستريت البالغة 47.1.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 3% يوم الأربعاء وسط مخاوف بشأن الإمدادات عقب تقارير عن تعطل أحد حقول النفط الليبية الرئيسية. وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى له عند 72.75 دولارًا للبرميل ولامس خام برنت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 78.29 دولارًا. وكانت العقود الآجلة متقلبة خلال الجلسات القليلة الماضية وسط مخاوف من تصاعد التوترات في البحر الأحمر. وارتفعت أسعار النفط بعد أن نشرت إيران سفينة حربية في البحر الأحمر.