شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % نموا في سوق سيارات الركاب الصينية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال اتحاد سيارات الركاب الصيني إن الصين شهدت زيادة عمليات تسليم سيارات الركاب للمستهلكين النهائيين بواقع 6 % على أساس سنوي في 2023 ليصل إلى 21.7 مليون سيارة.

وذكر الاتحاد البيانات المبدئية اليوم الخميس. وفي ديسمبر، كان الاتحاد قد توقع زيادة بنسبة 5 % للعام.

وبالنسبة لشهر ديسمبر وحده، ارتفعت عمليات تسليم سيارات الركاب للمستهلكين النهائيين بواقع 10 % إلى 2.36 مليون.

وفي السنوات السابقة، تكبد سوق السيارات الصيني خسائر جراء خلافات تجارية وجائحة كوفيد19- ونقص الرقائق.

وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم كما أنها أهم سوق واحدة للماركات الأجنبية.