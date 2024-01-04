شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ فى مصر اليوم تسجل 68 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس استقرارا بعد تراجع طفيف في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 60 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 68 إلي 70 جنيها، حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 60 إلي 62 جنيها، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 68 إلي 70 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.

أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم فتواصل الاستقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين بـ150 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل للمستهلكين بين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلي 145 جنيها.