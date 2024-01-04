شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات 10 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.8%، عند 12145 نقطة، وبتداولات بلغت 10.006 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 464.987 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.232 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 154 شركة

ارتفعت أسهم 154 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة تداول، وأميانتيت، وبروج للتأمين، والأهلي، والصناعات الكهربائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مشاركة ريت، وأسمنت اليمامة، وأسمنت المدينة، وكيمانول، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 24693 نقطة، وبتداولات بلغت 30.990 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.619 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.981 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.