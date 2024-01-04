شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إشعارا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطة الشركة اعتبارًا من 01-01-2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 3.2% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

وستعمل الشركة على دراسة سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على نتائج الشركة المالية.