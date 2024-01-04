الاقتصاد

«معادن» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة التعدين العربية (معادن) إشعارا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطة الشركة اعتبارًا من 01-01-2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 3.2% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

وستعمل الشركة على دراسة سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على نتائج الشركة المالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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