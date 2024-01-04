شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الجيرية» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للصناعات الجيرية عن استلامها من شركة أرامكو إشعاراً بتاريخ 2 يناير 2024م بتعديل أسعار الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج، ويسري اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول : إنها حالياً تدرس الأثر المالي لتغير الأسعار على تكلفة الإنتاج الذي يتوقع أن يظهر ابتداء من نتائج الربع الأول للعام المالي 2024م، كما تقوم الشركة بالدراسة والبحث عن سبل تخفيف هذا الأثر بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها.

وستعلن الشركة أية تطورات أو تحديثات بهذا الخصوص في حينه.