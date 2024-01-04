بيان عاجل من البنك المركزي بشأن احتياطي النقد الأجنبي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لـ35.219 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 46 مليون دولار.

ويتكون احتياطى النقد الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة.