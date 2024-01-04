شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوي في ألمانيا خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد في العام الماضي إلى 9ر5% ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل تضخم سنوي في ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.

وكانت ألمانيا سجلت أعلى ثاني معدل تضخم سنوي لها بعد الوحدة بـ 9ر6% في عام 2022.

انخفاض مستقبلي

تفترض توقعات مختلفة أن يواصل معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا الانخفاض، ويفترض "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة" المعروف باسم مجلس "حكماء الاقتصاد الألماني" وصول معدل المتوسط السنوي للتضخم في ألمانيا في العام الحالي إلى 6ر2%.

وبدوره، يتوقع معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد وصول هذا المعدل في العام الحالي إلى 2ر2%.

تجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل تضخم سنوي في تاريخ ألمانيا (جمهورية ألمانيا الاتحادية/الغربية/ السابقة) تم تسجيله في عام 1951 بـ 6ر7%، غير أن طريقة حساب معدل التضخم تغيرت بمرور الوقت.