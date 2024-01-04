بعد طرح شهادات بنكي مصر والأهلي.. تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية، الخميس، تراجع بحوالي 10 جنيهات عقب طرح شهادة جديدة في البنوك الحكومية بعائد 27% بالبنك الأهلي وبنك مصر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 3190 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس:

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.

قرر بنكا مصر والأهلي طرح شهادتي ادخار، بعائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف في نهاية المدة بعد عام واحد.

الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، كما يمكن الاقتراض بضمانها ويمكن اصدار بطاقات ائتمانية بضمان هذه الشهادات، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

ويبدأ الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكي الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.