شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة يوم الخميس تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، المنتهي يوم 29 ديسمبر الماضي بمقدار 5.503 مليون برميل.

في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 3.725 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.114 مليون برميل.

في الوقت نفسه ارتفع مخزون البنزين بمقدار 10.90 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تراجعه بمقدار 215 ألف برميل.

مخزون الديزل

وارتفع مخزون الديزل بمقدار10.09 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعه بمقدار 558 ألف برميل.

وارتفع معدل تشغيل مصافي التكرير الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 93.5% من الطاقة التشغيلية للمصافي، في حين كان المتوقع تراجعه بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

تراجع الإنتاج

في الوقت نفسه، تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي إلى 13.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط.

كان معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات الإنتاج قد نشر يوم الأربعاء بيانات المخزون الأمريكي للأسبوع الماضي.

وذكر البنك أن مخزون النفط الخام تراجع بمقدار 7.418 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 6.913 مليون برميل، وارتفع مخزون الديزل بمقدار 6.686 مليون برميل.